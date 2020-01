Citigroup profite du courtage et de la banque de détail

(New York) La banque américaine Citigroup a annoncé mardi de solides résultats au quatrième trimestre 2019, grâce à la bonne santé du courtage et des activités de banque de détail en Amérique latine et en Asie.

Agence France-Presse

Le bénéfice net a bondi de 15,4 % à 5 milliards de dollars, ce qui s’est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 2,15 dollars contre 1,84 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui augmenté de 7,3 % à 18,38 milliards de dollars.

La solide performance de la firme s’explique par une flambée de 28 % des recettes générées par les activités spéculatives.

Les courtiers responsables des devises, matières premières et obligations (Fixed Income) ont vu les revenus de leur activité s’envoler de 49 %, les clients de la banque investissant davantage après une accalmie sur le front de la guerre commerciale, notamment entre la Chine et les États-Unis.

Citigroup, une des grandes banques américaines les plus présentes à l’étranger via sa banque de détail Citi, a également pu compter sur les consommateurs asiatiques et sud-américains.

Les recettes générées en Amérique latine ont augmenté de 10 %, principalement grâce à une hausse des dépôts bancaires et des dépenses des détenteurs de ses cartes.

En Asie, le chiffre d’affaires a pour sa part progressé de 4 %, a détaillé l’établissement, qui a vu en parallèle ses coûts grimper de 15 % principalement à cause des promotions accordées en Amérique du Nord pour attirer les clients.

Sur l’année 2019, Citigroup a dégagé un bénéfice net de 19,4 milliards de dollars, en hausse de 7,5 %, pour un chiffre d’affaires de 74,3 milliards, en augmentation de 2 %.

À Wall Street, le titre gagnait près de 1 % dans les échanges électroniques de préséance.