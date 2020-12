Licenciement d’une chercheuse afro-américaine

Google sommé de s’expliquer

(San Francisco) Plus de 1200 employés de Google et plus de 1500 universitaires et membres de la société civile avaient demandé vendredi des explications à l’entreprise à propos du licenciement d’une chercheuse afro-américaine travaillant sur les questions d’éthique liées à l’intelligence artificielle.