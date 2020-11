(Rougemont) Les Industries Lassonde ont affiché une croissance de leurs profits et revenus au troisième trimestre, période au cours de laquelle les volumes ont été en hausse dans l’industrie.

La Presse Canadienne

Le producteur de jus de légumes et de fruits de Rougemont a dévoilé vendredi un résultat net attribuable aux actionnaires de 25,3 millions, ou 3,65 $ par action, pour la période de trois mois ayant prix fin le 26 septembre, en hausse de 65 % par rapport à il y a un an.

Pour leur part, les revenus de Lassonde — propriétaire de marques comme Oasis, Rougemont, Apple & Eve, Everfresh et Fairlee — ont progressé de 17 %, à 495,2 millions.

Apport d'une nouvelle filiale sur la côte ouest

Cette performance trimestrielle tient compte de l’apport de Sun-Rype, un fabricant d’aliments et de boissons établi en Colombie-Britannique, qui est passé dans le giron de la société québécoise en début d’année.

En excluant la contribution de cette acquisition, le profit de Lassonde au troisième trimestre aurait été d’environ 23,3 millions.

Lassonde a dit constater une « hausse appréciable des volumes de vente » au Canada et aux États-Unis pour les jus et boissons de fruits et qu’une portion « non négligeable » de l’augmentation serait attribuable aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes des consommateurs. L’entreprise a également signalé que la rentabilité de ses activités américaines s’était améliorée au troisième trimestre en raison de la demande croissante pour ses produits.

Le producteur québécois de jus de légumes et de fruits exploite 18 usines réparties des deux côtés de la frontière canado-américaine et compte quelque 2600 employés.