La filiale canadienne du géant des produits de beauté L’Oréal agrandit son unique centre de distribution du Canada, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

André Dubuc

La Presse

« Avec la venue, la percée et la montée du commerce électronique, on se retrouve à devoir repenser l’espace et la façon de fonctionner de notre centre de distribution, explique Valérie Hotte-Dupuis, responsable des relations avec les médias chez L’Oréal Canada. Dans notre projet d’agrandissement, il y a un volet de modernisation de l’entreposage et un volet pour faciliter le commerce électronique qui a connu un boom incroyable avec la pandémie. »

Les consommateurs peuvent acheter directement en ligne et faire livrer les produits à domicile en magasinant sur le site web de certaines des 37 marques proposées par L’Oréal comme L’Oréal Paris, Lancôme et Maybelline. « C’est l’entrepôt de Saint-Laurent qui détient l’inventaire de tous nos produits disponibles au Canada », indique Mme Hotte-Dupuis.

L’annonce de cet agrandissement survient alors que les ventes de produits de beauté ont souffert de la fermeture des bureaux et des lieux de divertissement pendant le Grand Confinement du printemps.

Par exemple, les ventes de cosmétiques avaient chuté de 46 % pour les deux semaines terminées le 11 avril au Canada, selon Nielsen. Les produits coiffants avaient aussi connu une baisse ; en revanche, les teintures pour les cheveux avaient explosé en avril.

Établie à Montréal depuis 1958

Situé au 3500, rue Douglas-B.-Floreani, près du parc régional du Bois-de-Liesse, l’entrepôt de L’Oréal construit en 2001 et d’une superficie de 330 000 pieds carrés sera agrandi de 95 000 pieds carrés en 2021. La rallonge sera dotée de plafonds pouvant atteindre 50 pieds. On ne connaît pas le montant de l’investissement.

Le bâtiment original, équipé de 38 quais de chargement, s’est paré d’un toit blanc cette année.

Présent à Montréal depuis 1958, L’Oréal vient d’ailleurs de renouveler son bail à Saint-Laurent jusqu’en 2031. Le propriétaire de l’actif immobilier, Divco, en profite pour le mettre sur le marché. L’agence CBRE est le courtier inscripteur.

Outre son siège social canadien, au 1500, avenue Robert-Bourassa, au centre-ville, et son centre de distribution, L’Oréal Canada exploite une usine de produits capillaires à Montréal, située également dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Au plus fort de la première vague d’éclosions de la COVID-19, l’usine s’est mise à fabriquer un gel désinfectant pour les mains à l’intention des hôpitaux. Depuis, le gel est vendu dans les pharmacies sous les marques La Roche-Posay et Garnier.

L’Oréal emploie 1450 personnes au Canada, dont 800, au Québec.