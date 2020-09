Cet automne, lg2 prévoyait transporter ses pénates et idées dans un espace tout neuf au Technopôle Angus, dans l’est de Montréal. Dans une semaine, elle ouvrira, ou plutôt rouvrira, ses bureaux du boulevard Saint-Laurent, où elle loge depuis sa création. L’agence de publicité et communications fera de ceux-ci une « destination fonctionnelle » où les employés pourront se rendre sur une base volontaire.

Isabelle Massé

La Presse

L’espace réaménagé servira à des rencontres avec des clients qui désirent un contact en personne, à du travail en équipe essentiel ou encore aux gens moins à l’aise de fonctionner à la maison ou qui ont besoin de matériel spécifique.

La réouverture des bureaux a été annoncée le 2 septembre lors d’une vidéoconférence, après une longue réflexion. Auparavant, le gestionnaire de l’édifice, Allied, a géré la logistique des trois étroits ascenseurs de l’édifice. Les employés des bureaux situés aux étages 1 à 4 prennent l’escalier. Pour les étages supérieurs, c’est l’ascenseur. Lg2, qui compte 260 employés, occupe les 8e et 9e étages. La direction y permettra l’accueil, sur un étage, de 40 personnes au maximum. « On a pris le plan existant et on a conçu un plan qui respecte les deux mètres de distanciation avec des bureaux cibles », explique Hélène Fortin, associée, architecte de lg2 Architecture.

Cet été, on a demandé aux employés de prendre leurs effets personnels, car les postes de travail seront désormais non assignés. On pourra s’y installer après réservation pour une journée, grâce à un outil numérique conçu à l’interne. Les postes occupés seront désinfectés chaque soir. « On veut s’assurer d’avoir un environnement sécuritaire, dit Pénélope Fournier, associée directrice générale de lg2. C’est le devoir d’un employeur responsable. Ce fut un gros travail d’équipe. On n’a pas pris ça à la légère. »

« On veut désamorcer les craintes, ajoute Hélène Fortin. On est extrêmement clairs sur les procédures. On se laisse une marge, mais on va s’adapter aux demandes des employés. »

Un sondage interne montre qu'à moyen terme, 85 % des employés de lg2 sont ouverts à un mélange entre télétravail et bureau. Mais pas dès septembre. La direction se dit à l’écoute de ses créatifs et ne les forcera pas à revenir. « On réalise toutefois que l’informel se perd en télétravail, dit Pénélope Fournier. Et les tapes dans le dos, on ne les a plus. C’est plus dur sur le plan des relations. »

Les résultats du sondage ont forgé parallèlement une vision à long terme du travail chez lg2. Conséquemment, il y a eu quelques ratures sur les plans initiaux des nouveaux bureaux du Technopôle Angus, où on compte désormais s’établir dans les premiers mois de 2021. « La pandémie nous a éclairés en ce qui a trait au télétravail, avoue Hélène Fortin. Le chantier a été arrêté et on s’est requestionnés. On a pris la décision de baisser le nombre de pieds carrés. On en enlève 6000 aux 45 000 prévus à Angus. »