(Québec) Alors que près de 40 % des entreprises québécoises exigent des connaissances en anglais à l’embauche, Québec promet de déposer rapidement un plan d’action chiffré qui donnera un « sérieux coup de barre » pour que le « français cesse de s’effriter » dans la province.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, s’inquiète du plus récent rapport publié mardi par l’Office québécois de la langue française (OQLF), qui révèle que « 39,8 % des entreprises québécoises ont exigé ou souhaité [qu’une] personne embauchée ait des compétences linguistiques en anglais pour le dernier poste pourvu en 2018, [alors que] sur l’île de Montréal, ce pourcentage s’élève à 62,9 %. »

« Le français au Québec perd du terrain et je ne suis pas fier de ça. Il faut que l’État québécois mette de l’avant plusieurs mesures pour s’assurer de protéger notre langue », a-t-il affirmé.

Le jeune ministre de la Coalition avenir Québec s’est dit préoccupé des statistiques dévoilées par l’Enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités et des arrondissements de Montréal, réalisée par l’Institut de la statistique du Québec à la demande de l’OQLF. Cette étude publiée mardi révèle que la nécessité de parler en anglais « à l’intérieur » d’une entreprise ou d’une municipalité est une raison pourquoi un employeur exige à l’embauche des connaissances en anglais.

« 21,2 % des entreprises du Québec ont exigé ou souhaité des compétences en anglais pour cette raison. Sur l’île de Montréal, cette proportion s’élève à 41,4 % », peut-on lire dans le rapport publié par l’OQLF. Puisqu’il s’agit pour l’Office d’une première étude portant spécifiquement sur les exigences linguistiques en milieu de travail, l’organisme n’est pas en mesure de comparer l’évolution de la situation au cours des dernières années.

« Ces statistiques sont extrêmement préoccupantes, a réagi M. Jolin-Barrette en entrevue. Les Québécois ont le droit de travailler en français, c’est un droit fondamental de pouvoir travailler dans sa langue. »

Le ministre en appelle également à l’exemplarité de l’État, alors que sur l’île de Montréal, 20 % des municipalités et des arrondissements ont exigé en 2018 des connaissances en anglais à l’embauche pour « communiquer oralement à l’intérieur » de leur lieu de travail.

« L’État lui-même doit jouer un rôle exemplaire. […] Il faut s’assurer qu’un corps public comme une municipalité valorise l’utilisation de la langue française », a dit M. Jolin-Barrette.

« Un laisser-aller accablant »

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) accueille pour sa part « avec frayeur » ces nouvelles données sur les exigences linguistiques à l’embauche au Québec.

« Ça fait longtemps que nous mettons les gouvernements en garde contre l’anglicisation de la métropole et du Québec. Malheureusement, les gouvernements précédents ont trop longtemps croisé les bras et détourné les yeux en espérant que le problème de l’anglicisation du Québec disparaîtrait comme par magie. Tout ça, c’est le résultat d’un laisser-aller accablant », a déclaré par voie de communiqué le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Comment pouvons-nous conserver le statut de Montréal comme deuxième plus grande ville de langue française au monde si 50 % des municipalités et des arrondissements montréalais font du bilinguisme ou de la connaissance de l’anglais seulement une exigence à l’emploi ? », a-t-il également ajouté.

L’étude publiée mardi par l’OQLF « rend compte des exigences exprimées par un échantillon de 2460 établissements, représentatif de l’ensemble des 97 528 entreprises québécoises employant 5 personnes et plus, ainsi que des exigences formulées par les 181 municipalités québécoises de plus de 5000 habitantes et habitants et les 19 arrondissements de Montréal. »