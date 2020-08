Vie au travail : un bureau estival à Tremblant

La pandémie et le confinement qui a suivi ont engendré solitude et questionnements chez des employés de Republik. Pour leur permettre de changer d’air, de respirer en pleine nature et de voir leurs collègues, la direction de l’agence de publicité numérique a ouvert un bureau estival à Tremblant, en plus d’y louer un chalet.