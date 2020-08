Le service Stingray Musique est distribué à travers le monde par la télévision, le web et les appareils mobiles et fournit du contenu provenant de décennies musicales et de genres particuliers.

Stingray Musique ajoute six plateformes à son réseau

(Montréal) Stingray élargit la portée de son service de musique grâce à de nouveaux partenariats avec six plateformes américaines, dont Xfinity de Comcast.

La Presse canadienne

L’entreprise montréalaise affirme que par ces accords de distribution, elle peut rejoindre potentiellement plus de 40 millions d’utilisateurs additionnels.

Outre Comcast Xfinity, qui appartient à l’un des plus grands services de câble aux États-Unis, les autres nouveaux partenaires de Stingray Musique incluent Distro TV, Select TV de Freecast et Channel Plus sur LG.

Stingray n’a pas présenté les modalités financières des accords dans son annonce, lundi.

L’entreprise tient son assemblée annuelle par vidéoconférence mercredi, à la suite de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture des marchés mardi.

Parmi ses unités d’affaires se trouve Stingray Radio, qui exploite plus de 100 stations de radio à travers le Canada.