Delta Air Lines, la deuxième compagnie américaine derrière American Airlines, a ainsi perdu 5,7 milliards de dollars entre avril et juin, alors qu’elle avait gagné 1,4 milliard à la même période l’an passé.

(Washington) Le transport aérien, sévèrement touché par la crise de la COVID-19, s’attend à plusieurs années de vaches maigres et les plans de départs se multiplient, quand les résultats financiers des compagnies aériennes pour le deuxième trimestre montrent l’étendue des dégâts.

« Compte tenu des effets combinés de la pandémie et de la crise économique mondiale consécutive, nous continuons de penser qu’il faudra plus de deux ans avant que nous puissions voir une reprise durable », a commenté Ed Bastian, le PDG de Delta Air Lines, dans le communiqué de résultats trimestriels publié mardi.

American Airlines et United Airlines publieront leurs performances au 2e trimestre respectivement le 23 et le 21 juillet.

La crise de la COVID-19 a touché de plein fouet le transport aérien en raison du confinement de la population et la restriction des voyages à l’international.

93 % de passagers en moins

Les chiffres du 2e trimestre sont éloquents.

Le nombre de passagers de Delta a chuté sur le trimestre de 93 % par rapport au deuxième trimestre 2019, faisant plonger les recettes de 91 %. La baisse a été un peu moins forte pour les autres catégories de revenus, notamment le fret aérien (-65 %).

Résultat, le chiffre d’affaires de la compagnie au deuxième trimestre a plongé de 88 %, à 1,47 milliard de dollars, soit 11 milliards de dollars de moins qu’au deuxième trimestre 2019.

Ed Bastian a ajouté, lors d’une conférence téléphonique, que le chiffre d’affaires des trois mois d’été devrait représenter 20 à 25 % de celui du troisième trimestre 2019.

Pour faire face à cette chute durable du trafic aérien, la compagnie prévoit notamment de se repositionner comme une « compagnie plus petite et plus efficace dans les prochaines années en accélérant la simplification de la flotte ».

Les MD-88, MD-90, ainsi que les Boeing 777 et 737-700 seront ainsi retirés de sa flotte de même qu’une partie des Boeing 767-300er et des Airbus A320, soit plus d’une centaine d’avions, a précisé le PDG du groupe.

Un plan de départs volontaires et de départs en retraite anticipés est également envisagé.

Soutien de l’État fédéral

La compagnie a toutefois indiqué qu’elle disposait de 15,7 milliards de liquidités à fin juin pour affronter les conséquences de la pandémie.

Comme les autres compagnies aériennes américaines, Delta Air Lines a en effet pu bénéficier d’un prêt du gouvernement fédéral, dans le cadre du gigantesque plan de relance de 2200 milliards de dollars adopté fin mars par les États-Unis pour soutenir l’économie.

Delta devrait toucher 5,4 milliards de dollars. Elle a déjà reçu 4,9 milliards, et doit percevoir les 544 millions restants en juillet.

Les compagnies ont pu bénéficier de prêts financiers d’un montant total de 25 milliards de dollars, en échange de contreparties pour le contribuable.

Hésitant au début à accepter cette aide financière de peur de contreparties draconiennes, les plus grandes entreprises du secteur avaient finalement accepté les conditions du Trésor.

Ces prêts s’ajoutent à une autre enveloppe de 25 milliards de dollars versés par le gouvernement en échange de l’engagement des compagnies aériennes à ne pas supprimer d’emplois jusqu’au 30 septembre.

« Nous aurons besoin du transport aérien quand l’économie repartira », avait fait valoir le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Mais United Airlines a d’ores et déjà prévenu qu’elle pourrait, dès le mois d’octobre, licencier jusqu’à 36 000 salariés.

American Airlines a pour sa part indiqué s’attendre à avoir 20 000 salariés de plus que nécessaire pour fonctionner à l’automne. Et le patron de Southwest Airlines a averti lundi ses salariés qu’il faudrait tripler le nombre de ses passagers d’ici la fin de l’année pour éviter des licenciements.

À Wall Street, l’action Delta Air Lines perdait 1,19 % peu avant 14 h 30 GMT.