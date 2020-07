Le Château dit avoir commencé à fabriquer jusqu’à 500 000 chemises d’hôpital en partenariat avec Logistik Unicorp et son contrat avec le gouvernement fédéral.

La Presse canadienne

Le détaillant précise que toutes les chemises d’hôpital seront fabriquées au Canada.

Le Château est un détaillant et fabricant de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes et hommes.

L’entreprise affirme avoir traditionnellement fabriqué environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production canadiennes, qu’elle utilise maintenant pour produire la commande.

Il s’agit de la plus récente entreprise canadienne à avoir commencé à produire de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé.

Samuelsohn, Canada Goose et Arc’teryx font partie des autres sociétés de vêtements qui ont fait le changement.