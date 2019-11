(Toronto) Catalyst Capital Group a fait une offre publique d’achat concurrente pour La Compagnie de la Baie d’Hudson.

La Presse canadienne

La société d’investissement offre 11 $ par action en espèces, surpassant l’offre de 10,30 $ faite par un groupe d’investisseurs dirigé par le président exécutif de HBC, Richard Baker.

Catalyst détient déjà environ 17,5 % du capital de HBC et a annoncé son intention de voter contre l’offre du groupe dirigé par M. Baker.

Gabriel de Alba, directeur général et associé de Catalyst, indique que l’offre de la société est financée de manière indépendante, qu’elle est supérieure pour ce qui est de sa valeur et du traitement des actionnaires et qu’elle peut être complétée rapidement.

En présentant sa proposition, Catalyst a également déposé une plainte auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario concernant l’offre du groupe Baker.

La société allègue que l’offre de l’émetteur initié est le résultat d’un processus erroné et a demandé à l’autorité de contrôle d’examiner la proposition et de prendre les mesures appropriées.