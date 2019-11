Les ventes des magasins d’alimentation — qui comprennent notamment Provigo et Maxi et cie — ouverts depuis au moins un an ont progressé de 0,1 %, mais Loblaw a indiqué qu’en excluant « l’incidence défavorable du moment du congé de l’Action de grâce », ces ventes avaient progressé de 1,0 %.

(Brampton) Les Compagnies Loblaw ont affiché mercredi un bénéfice du troisième trimestre de 331 millions, alors que leurs revenus ont grimpé de 2,3 % par rapport à l’an dernier, soutenus par de meilleures ventes dans leurs pharmacies Shoppers (Pharmaprix au Québec).

La Presse canadienne

L’exploitant de supermarchés et de pharmacies a précisé que son profit par action s’était établi à 90 cents par action pour le trimestre clos le 5 octobre. En comparaison, la société avait réalisé un bénéfice de 106 millions, ou 28 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé près de 14,66 milliards, alors qu’ils avaient été de 14,32 milliards l’an dernier.

Les ventes des magasins d’alimentation — qui comprennent notamment Provigo et Maxi et cie — ouverts depuis au moins un an ont progressé de 0,1 %, mais Loblaw a indiqué qu’en excluant « l’incidence défavorable du moment du congé de l’Action de grâce », ces ventes avaient progressé de 1,0 %. Les ventes des pharmacies ouvertes depuis au moins un an ont pris 4,1 % d’une année à l’autre.

Sur une base ajustée, Loblaw a réalisé un profit des activités poursuivies de 458 millions, ou 1,25 $ par action. Cela se compare à un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 466 millions, ou 1,24 $ par action, pour le même trimestre l’an dernier, pendant lequel la société comptait un plus grand nombre d’actions en circulation.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,24 $ par action et un chiffre d’affaires de 14,57 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.