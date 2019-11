Le changement de nom était annoncé alors que Second Cup dévoilait une perte pour son troisième trimestre, les ventes de ses cafés ayant diminué par rapport à la même période l’an dernier.

Le propriétaire de Second Cup change de nom et diversifiera ses activités

(Mississauga) Le propriétaire de la chaîne de cafés Second Cup a annoncé vendredi son intention de changer de nom dans le cadre d’un plan de diversification de ses activités.

La Presse canadienne

La société torontoise a précisé que le changement de nom était assujetti à l’approbation des actionnaires et de la Bourse de Toronto, où ses actions sont négociées.

Steven Pelton, qui est président et chef de la direction de Second Cup depuis le mois de mai, sera le chef de la direction d’Aegis Brands.

Aegis restera le propriétaire de la chaîne de cafés Second Cup et l’exploitera comme une marque au sein d’un portefeuille plus large.

La société a précisé être « activement » à la recherche d’acquisitions pour bâtir son portefeuille. Elle a l’intention de se concentrer sur secteurs de la restauration, du café et du cannabis.

Le changement de nom était annoncé alors que Second Cup dévoilait une perte pour son troisième trimestre, les ventes de ses cafés ayant diminué par rapport à la même période l’an dernier.

L’entreprise a réalisé une perte nette de 762 000 $ et une perte ajustée de 62 000 $, à partir de revenus d’environ 6,7 millions. Les ventes du système se sont élevées à 32,9 millions, tandis que les ventes des cafés ouverts depuis au moins un an ont retraité de 2,9 % par rapport à l’an dernier.

La perte nette était de 4 cents par action et la perte ajustée par action était « insignifiante ».

Le résultat ajusté exclut une dépréciation de l’investissement de Second Cup dans des certificats d’option de National Access Cannabis.

Au troisième trimestre de l’an dernier, Second Cup avait réalisé un bénéfice net de 766 000 $, un bénéfice ajusté de 432 000 $ et des revenus d’environ 5,9 millions, tandis que les ventes de son système s’étaient chiffrées à 35,7 millions.