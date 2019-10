(Montréal) Le franchiseur québécois Foodtastic poursuit sa stratégie d’expansion en mettant la main sur les Rôtisseries Benny et ses six succursales situées en banlieue sud de Montréal, pour un montant qui n’a pas été dévoilé.

La Presse canadienne

À la suite de la transaction annoncée mercredi, l’entreprise a indiqué avoir l’intention de développer le réseau de sa nouvelle prise « de manière agressive » au Québec ainsi qu’à l’extérieur de la province, notamment en Ontario et dans les provinces maritimes.

Les Rôtisseries Benny sont distinctes la marque Benny&Co, qui compte 57 restaurants dans la grande région de Montréal, Québec, Sherbrooke et Ottawa.

Les six Rôtisseries Benny sont installées à Longueuil, La Prairie, St-Hubert, Belœil et Boucherville et sont surtout actives dans les commandes et la livraison.

Benny&Co est dans le même créneau, mais offre aussi des places assises.

Les deux entreprises ont été fondées par la même famille. Des membres de la famille Benny avaient été impliqués dans un litige judiciaire entourant l’utilisation de cette appellation. En 2016, un juge avait déterminé que les deux entreprises pouvaient continuer à utiliser le nom Benny.

Foodtastic exploite les enseignes Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar, Nickels, Big Rig et d’autres. La compagnie basée à Ottawa avait réalisé en août sa troisième acquisition depuis le début de l’année en mettant la main sur Chocolato et Bacaro.

L’entreprise exploite un réseau de 80 restaurants et dit générer des ventes annuelles supérieures à 150 millions. L’an dernier, elle avait reçu un investissement de 47 millions de Restaurant Royalty Partners, une coentreprise entre des fonds gérés par Oaktree Capital Management et JHR Capital LLC.