Mary Powell, de Green Mountain Power, filiale de l’entreprise québécoise Énergir, depuis 12 ans, sera remplacée à la fin de l’année par Mari McLure, qui est actuellement vice-présidente principale de la compagnie d’électricité du Vermont.

Hélène Baril

La Presse

Présidente et chef de la direction de Green Mountain Power depuis 12 ans, Mary Powell a annoncé son intention de partir à la fin de l’année « pour entreprendre de nouveaux défis », annonce Énergir dans un communiqué.

Sa remplaçante, Mari McClure, a pratiqué le droit au sein de la frime vermontoise Downs Rachlin Martin, avant d’entrer au service de Green Mountain Power en 2010.

Mary Powell était avec Green Mountain Power depuis 20 ans, dont les 12 dernières comme présidente et chef de la direction. « Durant ses années à la barre de GMP, l’entreprise a su devenir un distributeur énergétique innovant, à l’écoute de sa clientèle et des communautés et proactif dans l’offre de solutions énergétiques durables », a affirmé Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d’Énergir.

Green Mountain Power est un distributeur et un producteur d’électricité du Vermont dont Énergir détient 100 % des actions.