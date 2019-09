(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson a encaissé une perte de 984 millions au deuxième trimestre, après avoir perdu 280 millions au même moment l’an dernier.

La Presse canadienne

Cela correspond à une perte de 5,35 $ par action, comparativement à une perte de 1,45 $ il y a un an.

La perte nette ajustée est passée de 85 millions l’an dernier à 171 millions cette année.

Les revenus trimestriels sont demeurés stables à 1,9 milliard, mais les ventes des magasins comparables ont glissé de 0,4 %.

Les ventes des magasins comparables de la bannière Saks Fifth Avenue’s ont avancé de 0,6 % et celles de Saks Off 5th de 3,4 %. Celles de La Baie ont fondu de 3,4 %.

Le président du conseil d’administration de La Baie, Richard Baker, et ses partenaires offrent actuellement 9,45 $ par action pour acheter le détaillant et en fermer le capital.