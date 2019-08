Bausch Health améliore ses résultats

Bausch Health a affiché mardi une plus petite perte pour son deuxième trimestre et indiqué qu'elle s'attendait désormais à ce que ses revenus et son bénéfice ajusté de 2019 soient supérieurs à ceux contenus dans ses prévisions précédentes.

La société pharmaceutique établie à Laval, anciennement connue sous le nom de Valeant Pharmaceuticals, a réalisé une perte nette attribuable à ses actionnaires de 170 millions US, en baisse par rapport à celle de 872 millions US de la même période l'an dernier.

Bausch a attribué cette amélioration à ses meilleurs résultats d'exploitation, ainsi qu'à une baisse de ses dépenses d'intérêt et à une plus petite perte sur ses remboursements de dette.

La perte nette s'est établie à 49 cents US par action, comparativement à celle de 2,49 $ US par action au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice ajusté, qui exclut les impôts et d'autres éléments, s'est amélioré à 880 millions US, alors qu'il était de 868 millions US l'an dernier.

Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 2,15 milliards US, ce qui était supérieur de 1 % au chiffre d'affaires de l'an dernier, ce que Bausch a attribué à son segment d'activités Salix.

Les analystes visaient des revenus de 2,14 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Bausch mise maintenant sur un chiffre d'affaires annuel d'entre 8,4 milliards US et 8,6 milliards US, supérieur de 50 millions US à celui de ses prévisions précédentes.

La société a aussi haussé sa prévision de bénéfice ajusté de 25 millions US, pour la situer entre 3,425 milliards US et 3,575 milliards US.