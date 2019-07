La fusion Sprint-T-Mobile autorisée par le département de la Justice

L'opération doit permettre de créer un numéro 3 capable de rivaliser avec les deux leaders du secteur, Verizon et AT&T, alors que s'amorce la bataille mondiale pour le développement de la 5G, la nouvelle génération ultrarapide de l'internet mobile.

La fusion, annoncée en avril 2018, «permettra de créer un acteur plus grand et plus audacieux que jamais auparavant», s'est félicité John Legere, PDG de T-Mobile, qui doit rester à la tête de la nouvelle entité.

Celle-ci «apportera au pays le réseau de 5G le plus innovant, des prix plus bas, une qualité inégalée et des milliers d'emplois, tout en débloquant 43 milliards de dollars grâce aux synergies», assure-t-il.

Le département de la Justice a cependant formulé plusieurs conditions de désinvestissement pour répondre aux critiques sur le risque de concentration du secteur.

Le nouveau groupe, qui marie le second et le troisième opérateur du secteur, va ainsi devoir vendre les activités de téléphonie mobile prépayées à Dish Network, un opérateur de télévision par satellite, et lui donner accès à au moins 20 000 antennes-relais et à des centaines de points de vente.