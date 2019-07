Dollarama acquiert 50,1 % de Dollarcity

Le prix d'achat estimatif est d'entre 85 et 95 millions US, comprenant un paiement initial à la clôture de 40 millions US.

Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama, croit que cette acquisition permet au détaillant basé à Montréal de mettre en place une deuxième plateforme de croissance, complémentaire à sa stratégie de croissance canadienne.

En février 2013, Dollarama a conclu une entente en vue de partager son expertise commerciale et de fournir des services d'approvisionnement à Dollarcity, par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive. L'entente prévoyait l'option pour Dollarama d'acquérir une participation de 50,1 % dans Dollarcity au début de la septième année du partenariat. Le groupe fondateur de Dollarcity détient 49,9 % des actions.

Dollarama et Dollarcity ont convenu depuis de devancer l'exercice de l'option d'achat.

Marco Baldocchi, chef de la direction de Dollarcity, signale que la compagnie a profité de l'expertise de Dollarama afin d'établir un modèle de vente au détail à bas prix solide au Salvador, au Guatemala et en Colombie.

Au 31 mars dernier, Dollarcity exploitait 180 magasins, dont 44 au Salvador, 54 au Guatemala et 82 en Colombie. D'ici 2029, Dollarcity vise à exploiter 600 magasins dans les trois pays.

Pour sa part, Dollarama possède 1236 magasins au Canada.

Entreprise citée dans cette dépêche : Dollarama (TSX : DOL)