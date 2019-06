CRJ: «Le niveau d'incertitude est très élevé», dit Bellemare

Jean-François Codère

(Paris) L'incertitude au sujet du programme d'avions régionaux CRJ a assez duré, foi d'Alain Bellemare. Pour le bien de tout le monde, y compris des employés, il est temps de prendre une décision, et ce sera vraisemblablement une vente à Mitsubishi.

La semaine dernière, Bombardier et Mitsubishi ont toutes les deux confirmé des informations, d'abord rapportées par le site spécialisé The Air Current, voulant qu'elles étaient en discussions pour le transfert du programme CRJ. Ces discussions ont toujours lieu, a confirmé hier le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, dans une entrevue avec La Presse au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. « Je dirais que les discussions progressent. On a vu la réaction de l'industrie après la rumeur, les gens pensent qu'il y a une entente possible qui serait intéressante pour Mitsubishi, et qui peut aussi être bonne pour nous, qui peut être gagnant-gagnant. Je ne pense pas que ça va tarder, j'aimerais prendre une décision sur le futur du programme CRJ dans les prochaines semaines. » Voilà maintenant plus de quatre ans, depuis l'arrivée de M. Bellemare en 2015, alors que l'entreprise était au bord du gouffre, que l'avenir du programme CRJ est incertain à l'interne. Ces inquiétudes ont été multipliées quand M. Bellemare a publiquement annoncé qu'il étudiait les « options stratégiques » liées au programme, l'automne dernier. « On arrive à un point où le niveau d'incertitude est très élevé, constate M. Bellemare. Avec nos employés d'abord, mais aussi avec les clients et les fournisseurs. » Mitsubishi, selon les rumeurs récentes, serait davantage intéressée au réseau de service à la clientèle du CRJ qu'à l'appareil lui-même. Ce réseau serait mis à profit dans le cadre du lancement de son propre avion régional, actuellement en développement. Fini pour Mirabel En entrevue avec La Presse dimanche dernier, le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, semblait tenir pour acquis que la vente du programme CRJ entraînerait rapidement la suppression de la presque totalité des emplois qui y sont liés, et ce, à la lumière de ses discussions avec la direction de l'entreprise.

« On ne sait pas ce que l'acheteur va faire, mais on a des doutes, et la direction est très confiante que ces gens-là vont se replacer. » - Pierre Fitzgibbon

Ce fut d'ailleurs le cas avec les employés remerciés jusqu'ici dans le cadre des 2500 suppressions d'emplois annoncées par l'entreprise l'automne dernier, selon M. Fitzgibbon. « L'important, ce n'est pas les jobs comme telles, parce que pour ces employés-là, il y a une pénurie de main-d'oeuvre partout au Québec. Je n'étais pas inquiet qu'il y ait du chômage, j'étais inquiet que l'industrie perde ces gens-là. Et à ce jour, ce qu'on entend, c'est que la plupart sont restés dans l'industrie, et ça, c'est une bonne nouvelle. » Cette fois, la fin du CRJ pourrait signifier la fin de 1200 emplois, selon un « scénario du pire » évoqué par M. Fitzgibbon. « Je pense que l'industrie peut prendre ces employés-là. » Bon moment M. Bellemare ne peut être certain de ce que ferait Mitsubishi du CRJ et de son usine d'assemblage de Mirabel, mais il en a une bonne idée. « C'est un programme qui est vieillissant, le volume a beaucoup diminué, la compétition est quand même féroce et on arrive à un point où, en plus de ça, il faut faire des mises à jour sur l'avion. [...] Je pense que la même logique va s'appliquer de leur côté. » Si le CRJ devait disparaître, il ne pourrait toutefois pas vraiment le faire à un meilleur moment, juge M. Bellemare.

« Ce qui est clair, c'est qu'on est aussi dans un moment où on a besoin de main-d'oeuvre. » - Alain Bellemare