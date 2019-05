Fontaine Santé achète l'ancienne usine de Crème glacée Lambert

La transaction a été conclue à la fin de février. L'immeuble bâti en 1977 est évalué à 1,9 million de dollars. Il compte un seul niveau de 8659 mètres carrés.

Nous avons tenté en vain pendant quelques jours de joindre Max Latifi ainsi que Mélissa Latifi, respectivement président et vice-présidente de Fontaine Santé, selon les informations inscrites dans le Registraire des entreprises du Québec.

Personne d'autre dans l'entreprise, y compris le responsable des finances, ne pouvait nous dire pour quelles raisons l'immeuble de la 46e Avenue avait été acquis, ce qui pourrait y être fabriqué et si des emplois seraient créés.

Le relationniste Jean Maurice Duddin a cependant été mandaté pour nous rappeler, car M. et Mme Latifi étaient « trop occupés » pour nous parler. Par courriel, il a affirmé qu'il s'agit d'une « location d'entrepôt structurée dans le cadre normal des affaires ».

« La croissance des affaires nécessite des espaces d'entreposage supplémentaires pour des produits secs et congelés. »

- Jean Maurice Duddin

À la mairie de l'arrondissement de Lachine, on nous a assuré qu'il n'y avait « pas eu de demande de certificat d'occupation depuis qu'ils ont acheté ». Ce certificat est « nécessaire pour toute personne qui veut exploiter une entreprise », a précisé la chargée de communication Sophie Lepage.

L'immeuble appartenait auparavant à la Fiducie familiale de Jean-François Houle, qui l'avait acheté après la faillite du fabricant de la crème glacée Lambert, en 2016.

L'homme d'affaires y avait investi une importante somme et obtenu une accréditation lui permettant de reprendre des activités dans le secteur agroalimentaire, nous a-t-il précisé au bout du fil. « On entreposait et on inspectait de la viande qui arrivait des États-Unis. » Ces activités ont été transférées dans une autre de ses usines, sur la Rive-Sud.

Acquisition de 133,5 millions

Très discret, Max Latifi a acheté Fontaine Santé pour 133,5 millions (en excluant l'immeuble) à l'été 2015, selon des documents d'Investissement Québec obtenus par La Presse, à l'époque.

La PME appartenait jusque-là à « des entreprises de Michel Mourani, Faical Farhat et Raymond Saloum, selon le registre des entreprises », avions-nous écrit. Investissement Québec avait alors participé au financement en accordant un prêt à terme de 25 millions, tandis que la Caisse centrale Desjardins avait prêté 78,7 millions.

Fontaine Santé, dont le siège social et l'usine se trouvent au 450, rue Deslauriers, est connue du grand public pour ses hummus, trempettes et salades. Ses quelque 90 produits sont vendus dans toutes les grandes chaînes de supermarchés, chez Costco et dans les dépanneurs notamment.

L'entreprise manufacturière compterait « entre 100 et 249 employés ». Sa fondation remonte à 1990. Sur son site web, elle dit avoir « choisi d'être à l'avant-garde en matière de nutrition » et « toujours [être] à la recherche d'innovation ».

Crème glacée Lambert a fait faillite trois fois au cours de son histoire qui avait débuté en 1956. La plus récente est survenue en novembre 2016, soit six ans après que Roger Morin (Produits Plaisirs Glacés) eut repris la fabrication de la marque de commerce bien connue. L'entreprise était particulièrement renommée pour sa fameuse bûche à la crème glacée.