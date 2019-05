Air Canada va acheter Transat

Dans des communiqués distincts, les deux entreprises ont annoncé avoir conclu une entente d'exclusivité leur donnant 30 jours pour négocier les détails finaux de cette entente.

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour Transat », a déclaré dans un communiqué Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat. « C'est l'occasion de s'adosser à une grande entreprise qui connaît et comprend notre métier et qui a un succès incontestable dans le voyage. Ceci représente la meilleure perspective non seulement de maintien, mais de croissance à long terme de l'activité et des emplois que Transat a développés au Québec et ailleurs depuis plus de 30 ans. »

« L'acquisition présente une occasion unique de se mesurer aux plus grands du marché mondial du voyage d'agrément, a pour sa part fait valoir le président et chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu. Nous pourrons ainsi élargir notre plaque tournante de Montréal, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, où nous avons ajouté 35 liaisons depuis 2012 pour les collectivités de Montréal et du Québec, et au départ de laquelle nous avons transporté 10 millions de passagers en 2018 seulement. »

Si la direction de Transat devait décider d'accepter une offre concurrente non sollicitée et supérieure d'au moins 1$ par action, elle devrait verser à Air Canada une pénalité de 10 millions de dollars.

En contrepartie, Air Canada s'engage à verser 40 millions si elle doit se désister, notamment en raison d'obligations réglementaires. La question d'un possible refus du Bureau de la concurrence a été régulièrement soulevée par des observateurs au cours des derniers jours.

La direction de Transat explique avoir être sollicitée par « plusieurs parties » et avoir retenu l'offre d'Air Canada notamment en raison de « l'intérêt de la société et de ses parties prenantes, l'environnement économique et réglementaire dans lequel Transat évolue [et] le prix proposé de 13,00 $ par action, lequel représente une prime de 148,5 % sur le cours moyen pondéré en fonction du volume pour les 20 jours précédant la date de l'annonce du 30 avril 2019 ».