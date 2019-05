Molson Coors affiche un bénéfice en baisse

« Je crois qu'en ce moment, il est vraiment juste de dire que nous n'observons absolument aucune corrélation entre les ventes de cannabis et les ventes de bière dans l'industrie en général, ou pour Molson Canada en particulier », a affirmé mercredi le président et chef de la direction de Molson Coors Canada, Frederic Landtmeters, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, après la publication des plus récents résultats financiers de la société.

Le cannabis séché ou frais, ainsi que les huiles de cannabis, ont été légalisés le 17 octobre au Canada, tandis que les produits comestibles au cannabis devraient être légalisés plus tard cette année.

Molson Coors continuera à surveiller tout impact possible, a-t-il précisé M. Landtmeters.

« Mais, il n'y a aucune preuve, aucune donnée, qui nous montre, d'après les ventes de cannabis des cinq derniers mois [...] qu'il y a là un impact », a-t-il fait valoir.

Le président et chef de la direction de Molson Coors, Mark Hunter, a ajouté que la société observait un portrait semblable aux États-Unis, où le cannabis était légal dans certains États.

La société prévoit lancer un portefeuille de boissons infusées au cannabis une fois que les produits comestibles seront légalisés au Canada, a rappelé M. Hunter. Le brasseur s'est allié au producteur de cannabis Hexo pour former une coentreprise, appelée Truss, afin de profiter de ce nouveau marché.

Les dirigeants ont indiqué que la baisse des profits par rapport à l'an dernier était notamment attribuable à un paiement non récurrent obtenu l'an dernier, ainsi qu'à une baisse des volumes et à des taux de change défavorables. En outre, le congé de Pâques a eu lieu plus tard cette année.

Ces éléments ont été contrebalancés en partie par des hausses de prix et un portefeuille des ventes favorable en Europe.

Le brasseur a réalisé un profit de 151,4 millions US, soit 70 cents US par action, pour le plus récent trimestre.

Ce résultat se comparait à un bénéfice de 278,1 millions US, ou 1,28 $ US par action, pour le premier trimestre de l'an dernier. Molson Coors avait alors reçu un paiement de 328 millions US en espèces lié à un ajustement de prix pour son acquisition des activités de Miller International.

Le bénéfice sous-jacent de Molson Coors a totalisé 112,7 millions US, ou 52 cents US par action, comparativement à un profit sous-jacent de 104,3 millions US, ou 48 cents US par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes ont totalisé 2,30 milliards US, en baisse par rapport à celles de 2,33 milliards US de l'an dernier. En devises constantes, les ventes nettes ont augmenté de 0,6 %.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 58 cents US par action, à partir de revenus de 2,33 milliards US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.