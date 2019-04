Revenus en hausse de 50 % pour Shopify

La perte par action de la société logicielle spécialisée dans le traitement de ventes en ligne a atteint 22 cents US pour le trimestre clos le 31 mars, ce qui se compare à une perte de 15,9 millions US, ou 16 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a totalisé 320,5 millions US, en regard de celui de 214,3 millions US de l'an dernier.

Les revenus tirés des abonnements aux solutions de Shopify ont grimpé à 140,5 millions US, alors qu'ils étaient de 100,3 millions US un an plus tôt. Les revenus des solutions pour marchands ont grimpé à 180 millions US, comparativement à 114,1 millions US un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Shopify a réalisé un bénéfice de 10,3 millions US, ou 9 cents US par action, au cours du plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 4,2 millions US, ou 4 cents US par action, à la même période l'an dernier.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise réalise une perte de 5 cents US par action, ainsi qu'à des revenus de 310 millions US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.