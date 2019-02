Disney fait mieux que prévu mais les studios ont souffert

La division « Studios » a ainsi vu son chiffre d'affaires reculer de 27 % à 1,82 milliard de dollars et son bénéfice opérationnel a baissé de 63 % à 309 millions de dollars.

Cela est dû « à une baisse dans les résultats de la distribution en salles », parce que « Le Retour de Mary Poppins » et « Casse-Noisettes et les quatre royaumes » ont fait moins bien que que « Star Wars : les Derniers Jedi » et « Thor : Ragnarok » fin 2017, explique le groupe de médias et de divertissement, qui est en train de racheter l'essentiel du groupe Fox.

Lors des trois mois achevés le 29 décembre et correspondant au premier trimestre de l'exercice fiscal 2018/19, le bénéfice net a chuté de 37 % à 2,78 milliards.

Ajusté, il ressort à 1,84 dollar l'action, bien au-dessus des attentes.

En Bourse, le titre avançait de 1,57 % vers 16h 35.

La baisse du bénéfice net est accentuée par le fait qu'il avait été dopé fin 2017 par un gain de 1,6 milliard lié à la réforme fiscale américaine.

A 15,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires est à peu près stable et supérieur aux attentes.

La division « Media » (chaînes gratuites et câble) a vu son chiffre d'affaires prendre 7 % à 5,92 milliards tandis que les parcs d'attractions et produits dérivés ont vu leurs revenus prendre 5 % à 6,82 milliards.

Quant à la partie « Direct-to-consumers & International », qui compte notamment la part de Disney dans la plateforme de streaming Hulu, elle a perdu 1 % de chiffre d'affaires à 918 millions pour une perte opérationnelle creusée à 136 millions.

Le segment a notamment été plombé par les investissements dans ESPN+, la version streaming de sa chaîne sportive ESPN, explique le groupe.