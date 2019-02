L'action de Domtar grimpe avec ses perspectives

L'entreprise de Fort Mills, en Caroline du Sud, a dévoilé un bénéfice net de 87 millions US, soit 1,38 $ US par action, pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre. Cela se comparait à une perte nette de 386 millions US, ou 6,16 $ US par action, pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté du plus récent trimestre s'est établi à 103 millions, ou 1,63 $ par action, ce qui était conforme aux attentes des analystes, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon. Le profit ajusté du quatrième trimestre précédent avait été de 40 millions US, ou 64 cents US par action.

Le chef de la direction de Domtar, John Williams, a indiqué que le secteur des pâtes et papiers de l'entreprise avait enregistré une « excellente performance » et que les résultats s'étaient améliorés par rapport au troisième trimestre grâce aux ventes plus vigoureuses enregistrées en Europe.

La société a dit s'attendre à ce que ses livraisons de papier s'améliorent cette année, grâce à une hausse de la demande, et à ce que les prix continuent à s'améliorer. L'entreprise a annoncé récemment qu'elle hausserait ses prix pour la majorité de ses catégories de papiers.

L'action de Domtar s'appréciait de 5,8 % en début d'après-midi à la Bourse de Toronto, où elle se négociait à 64,51 $.