Résolu chute après la publication des résultats

À la Bourse de Toronto, le titre de la compagnie forestière abandonnait 14,73 %, ou 1,75 $, en fin d'avant-midi, pour se négocier à 10,13 $.

Pendant le quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, Résolu a engrangé des profits de 36 millions US, ou 38 cents US par action, en hausse considérable par rapport à 13 millions US, ou 14 cents US, il y a un an.

Toutefois, en excluant les éléments non récurrents, dont un gain de 141 millions US découlant de la vente de deux usines américaines, le bénéfice ajusté s'est contracté à 4 millions US, ou 4 cents US par action. Au quatrième trimestre de l'an dernier, le profit ajusté avait été de 13 millions US, ou 15 cents US par action.

L'entreprise québécoise a affirmé que les prix du bois d'oeuvre avaient été considérablement plus bas lors du dernier trimestre, ce qui l'a incitée à réduire sa production d'environ 10 %, sans pour autant procéder à des mises à pied massives.

« Parallèlement, les droits de coupe demeurent élevés parce que l'ajustement tarde à suivre les tendances du marché », a expliqué le président et chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme, au cours d'un entretien téléphonique.

Au quatrième trimestre, le prix de vente moyen obtenu par Résolu a été de 347 $ US par mille pieds-planche, en baisse de 24 % par rapport au troisième trimestre, alors que les coûts de livraison ont bondi de 11 %.

Son secteur des produits du bois a ainsi enregistré une perte d'exploitation de 8 millions US, alors qu'à la même période l'an dernier, le bénéfice avait été de 57 millions US.

« Canfor vient d'annoncer une baisse de production importante et d'autres producteurs dans l'Ouest canadien ont fait de même, a dit M. Laflamme. Les producteurs canadiens sont les premiers à diminuer leur production. »

La baisse des prix survient alors que se poursuit la dispute sur le bois d'oeuvre entre Ottawa et Washington, ce qui se traduit par l'imposition de taxes frontalières oscillant entre 9,38 % et 23,56 %.

Néanmoins, M. Laflamme a voulu se montrer optimiste, estimant que le quatrième trimestre constituait probablement un creux au chapitre des prix.

« Il y a quand même un certain élan en ce qui a trait aux achats, a-t-il dit. Nous espérons revenir à des niveaux intéressants, mais peut-être pas à celui de la première moitié de l'année 2018. »

Pour l'exercice 2018, Résolu dit avoir versé 103 millions US à la frontière en raison des tarifs imposés sur ses exportations de bois de sciage.

Au quatrième trimestre, les ventes totales ont atteint 932 millions, en hausse de 34 millions par rapport à l'an dernier, ce qui s'est avéré sous la prévision de 949 millions US des analystes sondés par Thomson Reuters.

Paul Quinn, de RBC Marchés des capitaux, a également indiqué que bénéfice d'exploitation ajusté, qu'il a calculé à 90 millions US en tenant compte des tarifs douaniers, était en deçà de sa cible de 129 millions US.

En ce qui a trait à l'exercice 2018, le profit net de Résolu a été de 235 millions US, ou 2,52 $ par action, par rapport à une perte nette de 84 millions US, ou 93 cents US par action, pendant l'année précédente.

Les ventes ont progressé de 7 %, à 3,8 milliards US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s'est établi à 183 millions US, ou 1,96 $ US par action, comparativement à 12 millions US, ou 13 cents US par action, pendant l'exercice 2017.