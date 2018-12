Cannabis: hausse des revenus d'Hexo

Le producteur de cannabis Hexo a vendu pour 5,2 millions de dollars de cannabis récréatif pendant les deux premières semaines suivant sa légalisation, ce qui a permis à ses revenus du plus récent trimestre de progresser de plus de 500 % par rapport à la même période l'an dernier.

La société québécoise a affiché un chiffre d'affaires de 6,7 millions pour le trimestre clos le 31 octobre, comparativement à des revenus de 1,1 million, attribuables seulement à la marijuana médicinale, au premier trimestre de l'année dernière.

La plus grande partie des revenus d'Hexo provenait du cannabis récréatif, qui a été légalisé le 17 octobre au Canada. Environ 90 % de ces ventes ont été générées auprès de la Société québécoise du cannabis (SQDC) et les 10 % restants ont été obtenus en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les ventes de marijuana récréative réalisées par Hexo en deux semaines de légalisation ont été plus importantes que celles de cannabis médicinal pour l'ensemble de l'exercice 2018, qui avaient atteint 4,9 millions.

Cependant, Hexo a aussi enregistré une perte nette de 12,8 millions pour son plus récent trimestre, surpassant largement celle de 1,9 million réalisée au même trimestre l'an dernier.

Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont bondi à 22 millions, alors qu'elles étaient de 2,8 millions l'an dernier. Un total de 11,7 millions a notamment été dépensé en marketing et en promotion.