Trudeau interpellé au sujet de la fiscalité et du rôle des femmes

GIUSEPPE VALIANTE

La Presse Canadienne

Montréal

Si le Canada abaissait son taux d'imposition des entreprises, Siemens, société allemande d'ingénierie et d'électronique, investirait encore plus dans le pays, a dit son président et chef de la direction au Canada, après s'être entretenu avec le premier ministre Justin Trudeau, lundi, à Montréal.