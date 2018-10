UnitedHealth surpasse les attentes

Le géant américain de l'assurance maladie UnitedHealth a affiché mardi des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et a de nouveau relevé ses perspectives pour s'ajuster aux tendances du secteur des assurances.

Les bénéfices de l'entreprise de Minnetonka, au Minnesota, ont bondi de près de 30 %, pour atteindre 3,19 milliards US, ou 3,24 $ US. Le bénéfice ajusté, qui exclut les gains et les coûts non récurrents, s'est établi à 3,41 $ US par action, ce qui était supérieur de 11 cents US aux attentes de Wall Street, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

UnitedHealth, une composante de la moyenne des valeurs industrielles Dow Jones, est le premier assureur du secteur de la santé à publier ses résultats à la fin de chaque trimestre. De nombreux analystes et investisseurs considèrent ses résultats comme un baromètre du secteur.

Les revenus de la société ont totalisé 56,56 milliards US au cours du plus récent trimestre, ce qui a également surpassé les attentes. UnitedHealth a attribué la croissance des revenus au service à un plus grand nombre d'assurés, à l'amélioration de la croissance du nombre de membres dans les programmes de soins plus intensifs, à la tarification pour la tendance des coûts médicaux prévus et à la reprise de la taxe sur l'assurance maladie pour l'année.

La société a indiqué que ses assurances destinées aux employeurs et aux particuliers avaient servi 65 000 personnes de plus par l'entremise d'offres basées sur le risque au cours du trimestre, et 130 000 personnes de plus qu'il y a un an. Son service Medicare Advantage a comptait 525 000 membres supplémentaires d'une année à l'autre et 125 000 personnes de plus au troisième trimestre, dont 65 000 provenant du regroupement avec Peoples Health, qui a eu lieu au cours du trimestre.

UnitedHealth est le plus grand fournisseur de régimes Medicare Advantage du pays, qui sont des versions privées du programme gouvernemental Medicare destiné aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

L'assurance maladie est la principale source de revenus pour UnitedHealth. Mais elle consacre aussi des ressources à sa division Optum, ce qui lui confère une marge d'exploitation plus importante. Le secteur Optum fournit des services de gestion d'avantages pharmaceutiques et de services technologiques. Elle gère également un nombre croissant de cliniques et de centres de soins d'urgence et de chirurgie.

Le chiffre d'affaires d'Optum a augmenté de 11 % au cours du trimestre, grâce à la vigueur d'OptumHealth.

UnitedHealth a indiqué mardi qu'elle s'attendait maintenant à un bénéfice par action ajusté près de 12,80 $ US pour l'exercice. En juillet, UnitedHealth avait relevé ses perspectives pour 2018 pour la troisième fois de l'année et disait alors s'attendre à ce que son bénéfice ajusté se situe entre 12,50 $ US et 12,75 $ US par action. Les analystes interrogés par FactSet tablent en moyenne sur un bénéfice ajusté par action de 12,70 $ US pour l'exercice.