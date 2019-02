Les prévisions de Nutrien déçoivent les analystes

Nutrien dit s'attendre à une augmentation des livraisons de potasse cette année, mais les rendements records des récoltes de l'an dernier et l'incertitude au sujet des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis exercent une pression sur les prix des récoltes à venir.

En raison de ce différend commercial et de la pression sur les prix, Nutrien vise dorénavant un bénéfice compris entre 2,80 $ US et 3,20 $ US par action pour l'exercice en cours, ce qui est inférieur aux attentes des analystes. Ces derniers visaient jusqu'à maintenant un profit par action de 3,38 $ US par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

La société affirme qu'un règlement du différend commercial entre les deux plus grandes économies au monde pourrait donner un coup de fouet aux prix et encourager une utilisation accrue des engrais, mais que ce dossier continue de créer une incertitude sur le marché.

Nutrien a indiqué jeudi avoir dégagé un bénéfice net de 3,2 milliards US pour le trimestre clos le 31 décembre, comparé à une perte nette combinée de 76 millions US pour PotashCorp et Agrium au même trimestre de l'année précédente, avant que les deux entreprises se regroupent pour former Nutrien.

La société a affiché un bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies de 335 millions US, soit 54 cents US par action, soit légèrement moins que les 336 millions US, ou 55 cents US par action, attendus par les analystes sondés par Thomson Reuters Eikon.

Selon Nutrien, la faiblesse des stocks de potasse en Chine et au Brésil et un ralentissement de la croissance de l'offre contribueront à stimuler la demande cette année, même si les niveaux des stocks aux États-Unis sont élevés en raison des fortes précipitations enregistrées au quatrième trimestre.