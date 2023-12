Le Produit intérieur brut du Québec a reculé au troisième trimestre pour un deuxième trimestre consécutif, ce qui signale que l’économie est entrée officiellement en récession.

Le recul de 0,2 % du PIB au troisième trimestre survient après une baisse de 0,4 % au trimestre précédent. En rythme annualisé, le repli de l’économie atteint 0,8 %, selon l’Institut de la statistique du Québec.

Deux trimestres de recul consécutifs représentent la définition technique d’une récession. L’économie québécoise ralentit depuis le printemps 2022, rappelle Benoit Durocher, économiste de Desjardins et ce ralentissement s’est accéléré au cours des derniers mois. Pour les neuf premiers mois de l’année 2023, le PIB réel du Québec est de 0,3 % supérieur à celui de la même période de 2022.

Toutefois, le quatrième trimestre pourrait aussi être négatif et confirmer la récession au Québec, surtout en raison des grèves dans le secteur public, prévoit l’économiste de Desjardins.

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard estime pour sa part qu’il est trop tôt pour parler de récession. Le ralentissement se poursuit, a-t-il commenté sur le réseau social X. « Il est néanmoins trop tôt pour déclarer que le Québec est en récession, puisque la baisse de l’activité économique n’est pas généralisée », dit-il.

Les économistes de la Banque Nationale croient de leur côté que la situation économique du Canada est moins inquiétante qu’il n’y paraît à première vue, malgré les deux trimestres consécutifs de recul. « Pour avoir une meilleure idée de la robustesse de l’économie de la province, il vaut mieux regarder la demande intérieure privée, qui a rebondi de 2,6 % en rythme annualisé au cours du trimestre, comparativement à une baisse de 0,4 % pour l’ensemble du Canada », pointent Matthieu Arseneau et Daren King.

L’économie québécoise été plombée par le commerce international et par une baisse des investissements, tandis que la demande intérieure est restée solide.

L’économie canadienne a aussi reculé au troisième trimestre et sa croissance est de 1,5 % après les neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier.

Au Québec, les principaux secteurs contribuant à la baisse du PIB réel au troisième trimestre sont les services publics, la construction, le secteur des soins de santé et d’assistance sociale ainsi que le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques. À l’opposé, le commerce de détail, les administrations publiques, les services immobiliers et les services de location et de location à bail ainsi que le commerce de gros enregistrent des hausses de leur niveau d’activité, selon l’Institut de la statistique du Québec.