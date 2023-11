Carolyn Rogers a noté que les données montraient que les Canadiens s’adaptent actuellement aux taux d’intérêt plus élevés en réduisant à la fois leurs dépenses et leur demande de crédit.

(Vancouver) La sous-gouverneure principale de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, a prévenu jeudi que les taux d’intérêt pourraient ne pas revenir aux bas niveaux auxquels les gens étaient habitués avant la pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

Mme Rogers livrait jeudi un discours destiné au groupe Advocis Vancouver, dans lequel elle a évoqué les raisons pour lesquelles le monde pourrait se diriger vers des taux d’intérêt plus élevés à long terme.

Dans le texte préparé de son allocution, Mme Rogers a souligné que les changements structurels de l’économie mondiale, les niveaux plus élevés des dettes publiques et les risques géopolitiques pourraient forcer le maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé.

Mme Rogers a souligné que le monde s’adaptait déjà à la réalité de taux d’intérêt plus élevés, laissant peu de « marge de manœuvre » au système financier mondial s’il devait faire face à un choc.

Selon elle, l’adaptation à des taux plus élevés à long terme représenterait un grand changement pour tout le monde, des gouvernements aux entreprises en passant par les ménages, après 15 ans de taux bas, mais le fait de procéder de façon progressive et proactive réduit le risque de déstabilisation du système financier.

Mme Rogers a noté que les données montraient que les Canadiens s’adaptent actuellement aux taux d’intérêt plus élevés en réduisant à la fois leurs dépenses et leur demande de crédit.