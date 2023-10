Statistique Canada affirme que les ventes au détail de base, qui excluent celles ses stations-service, les vendeurs de carburant et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, ont diminué de 0,3 % en août.

(Ottawa) Statistique Canada indique que les ventes au détail ont chuté de 0,1 % en août dernier au pays, à 66,1 milliards, les ventes des concessionnaires de voitures neuves et d’occasion ayant décliné pendant le mois.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale ajoute que ses premières estimations laissent croire que les ventes au détail sont restées inchangées en septembre, tout en prévenant que ces chiffres seraient révisés.

Pour le mois d’août, les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont reculé de 0,9 %, celles des concessionnaires de voitures neuves ayant subi une baisse de 1,1 % et celles des concessionnaires de voitures d’occasion de 0,5 %.

Les ventes des détaillants d’aliments et de boissons ont baissé de 1,2 % tandis que celles des détaillants d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique, de livres et divers ont basculé de 1,1 %.

En termes de volume, les ventes au détail globales ont chuté de 0,7 % en août au Canada.

Enfin, Statistique Canada signale que les ventes au détail ont diminué dans six provinces en août dernier. Le recul provincial le plus prononcé, de 1,1 %, a été mesuré en Colombie-Britannique alors que la plus forte hausse, de 0,9 %, a été observée en Alberta.

Au Québec, les ventes au détail ont baissé de 0,5 % en août, notamment de 0,2 % dans la région de Montréal.