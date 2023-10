À Montréal, un recul de 58 % des mises en chantier a été observé par rapport à la première moitié de 2022, tandis qu’Edmonton et Ottawa ont enregistré des baisses de 29 % et 18 % respectivement. Les mises en chantier sont restées stables à Calgary.

(Ottawa) La construction de nouvelles habitations a légèrement augmenté dans plusieurs des grandes villes du Canada au premier semestre de 2023, la cadence des mises en chantier d’appartements ayant contribué à compenser le déclin de celles d’autres types de logements, a indiqué jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

La Presse Canadienne

Mais l’agence affirme qu’il sera difficile de maintenir le rythme élevé de construction d’appartements en raison des défis auxquels sont confrontés les promoteurs, tels que l’augmentation des coûts de construction et la hausse des taux d’intérêt.

Parmi les six villes examinées, la SCHL a noté que Vancouver et Toronto avaient été les seules à avoir vu les mises en chantier augmenter par rapport à la même période l’an dernier, enregistrant des gains de 49 % et 32 % cent respectivement, dépassant les niveaux observés au cours des cinq dernières années.

À Montréal, un recul de 58 % des mises en chantier a été observé par rapport à la première moitié de 2022, tandis qu’Edmonton et Ottawa ont enregistré des baisses de 29 % et 18 % respectivement. Les mises en chantier sont restées stables à Calgary.

L’agence prévoit une forte demande pour les logements locatifs au second semestre, reflétant les obstacles plus importants à l’accession à la propriété causés par les prix et les taux d’intérêt élevés.

Elle a ajouté que le niveau global de nouvelles activités de construction restait trop faible pour résoudre la crise de l’abordabilité et de l’offre de logements au Canada à long terme, et qu’il serait « primordial d’augmenter fortement » la productivité du secteur de la construction.