(Toronto) Equifax Canada affirme que les soldes des cartes de crédit ont atteint un niveau record de 107,4 milliards au cours du deuxième trimestre de 2023, signe que le stress financier continue de s’accroître face à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt.

La Presse Canadienne

L’agence indique que la dette totale des consommateurs canadiens a atteint 2400 milliards au cours du deuxième trimestre.

La vice-présidente des analyses avancées, Rebecca Oakes, explique que la croissance de l’endettement non hypothécaire est due en grande partie à l’augmentation substantielle des soldes de cartes de crédit et à une augmentation notable de l’endettement chez les consommateurs à risque élevé et très élevé.

Le rapport d’Equifax Canada indique que l’endettement non hypothécaire moyenne par consommateur ayant recours à des activités de crédit a grimpé pour atteindre 21 131 $.

Selon Mme Oakes, malgré l’augmentation de l’endettement par carte de crédit, les défauts de paiement n’augmentent pas aussi rapidement que prévu, en partie à cause de l’afflux de nouveaux utilisateurs de cartes de crédit qui a également contribué à l’augmentation de l’endettement non hypothécaire global.

Equifax Canada affirme que de nombreux Canadiens ralentissent leurs dépenses par carte de crédit, mais que les ménages à faible revenu ont plus de difficulté à le faire, et que moins de consommateurs ont été en mesure de payer le solde mensuel de leur carte de crédit en entier au cours du deuxième trimestre.