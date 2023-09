Li Qiang et Joko Widodo

PHOTO ACHMAD IBRAHIM, ASSOCIATED PRESS

Le premier ministre chinois veut renforcer les échanges et la coopération avec l’Indonésie

(Jakarta) Le premier ministre chinois Li Qiang a rencontré vendredi à Jakarta le président indonésien Joko Widodo, indiquant que Pékin souhaitait renforcer la coopération et les échanges économiques avec l’Indonésie, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Agence France-Presse

Les deux dirigeants ont eu des entretiens au lendemain de la clôture d’une série de sommets dans la capitale indonésienne sous l’égide de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le premier ministre chinois a indiqué que Pékin allait renforcer la coopération et la confiance mutuelle stratégique avec Jakarta, avec notamment une importation en hausse de marchandises en vrac et de produits agricoles et issus de la pêche, a précisé Xinhua.

Pékin va travailler avec Jakarta sur plusieurs grands projets conjoints qui s’inscrivent dans la stratégie des Nouvelles routes de la soie portée par la Chine.

Li Qiang a également assuré que Pékin était prêt à travailler avec l’Indonésie pour la préparation de la mise en service cette année d’un train à grande vitesse, financé par la Chine, entre la capitale Jakarta et la ville javanaise de Bandung.

Le premier ministre chinois, qui a participé jeudi au sommet de l’Asie de l’Est, a effectué mercredi un trajet dans ce train à grande vitesse, encore en phase de test et dont la mise en service, retardée, doit intervenir en octobre.

Mercredi, durant un sommet de l’Asean+3, réunissant également la Chine, le Japon et la Corée du Sud, le président Widodo a appelé Pékin à accroître sa coopération pour le développement en Indonésie de l’industrie des véhicules électriques, selon l’agence indonésienne Antara.

Alors que la Chine est l’un des plus gros investisseurs en Indonésie, les entreprises chinoises y ont injecté l’an passé 8,2 milliards de dollars soit plus du double de l’année 2021, selon des chiffres officiels indonésiens.

En juillet dernier, le président Widodo et son homologue chinois Xi Jinping ont signé à Chengdu des accords portant sur l’industrie, l’agriculture, la pêche, le cybercommerce, la science et l’innovation.