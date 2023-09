PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le taux de chômage aux États-Unis a grimpé en août à son plus haut niveau depuis février 2022 malgré des créations d’emplois plus nombreuses qu’attendu, en raison d’un afflux bienvenu de nouveaux travailleurs sur le marché du travail.

Agence France-Presse

Le taux de chômage s’établit à 3,8 %, contre 3,5 % en juillet, a annoncé vendredi le département du Travail. Et 187 000 emplois ont été créés, soit davantage que les 170 000 qui étaient attendus par les analystes.

En revanche, les créations d’emplois de juin et juillet ont été révisées en forte baisse, avec au total 110 000 créations de moins que ce qui avait été initialement annoncé : 105 000 emplois ont été créés en juin, contre 185 000 initialement annoncés, et 157 000 en juillet, au lieu de 187 000.

« L’emploi a poursuivi sa tendance à la hausse dans les services de santé, les loisirs et l’hôtellerie, l’assistance sociale et la construction. L’emploi dans le transport et la logistique a diminué », détaille le département du Travail dans son communiqué.

La hausse du taux de chômage malgré des créations d’emplois toujours nombreuses est notamment due au fait que plus d’un demi-million de personnes sont entrées sur le marché du travail au cours du mois d’août.

« Les salaires ont décéléré et le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis février 2022 grâce à une forte augmentation de la population active », a ainsi commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

Une pénurie de main-d’œuvre depuis la COVID-19 a en effet poussé les employeurs à relever les salaires. C’était une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais cela a contribué à faire flamber l’inflation.

Un retour durable de l’inflation à un niveau acceptable passe donc par une « détente des conditions du marché de l’emploi », a récemment déclaré le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell.

« Assouplissement »

La Fed est en première ligne pour faire ralentir l’inflation. Son principal outil pour y parvenir est de relever son principal taux directeur, ce qui pousse les banques à proposer à leur tour des crédits à des taux plus élevés aux ménages et aux entreprises. Ceux-ci sont moins enclins alors à consommer ou investir, ce qui desserre la pression sur les prix.

La question est désormais de savoir si elle prolongera ou non les hausses lors de sa prochaine réunion, les 19 et 20 septembre. Elle l’a fait à 11 reprises depuis mars 2022, portant ses taux au plus haut depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50 %.

« Un ralentissement des pressions salariales et une hausse du taux d’activité sont encourageants, confirmant un certain assouplissement des conditions du marché du travail, conforme à ce que souhaitent les responsables de la Fed. Nous pensons que ces données plaident en faveur d’une absence de hausse des taux » lors de la réunion de septembre, anticipe Rubeela Farooqi.

Certains secteurs peinent toujours à trouver suffisamment de main-d’œuvre. Par exemple, en pleine période de rentrée scolaire, la ville de Philadelphie (Pennsylvanie) n’a pas assez de chauffeurs de bus, et offre 300 dollars par mois aux parents qui n’utilisent pas le bus scolaire, le fameux schoolbus jaune, mais déposent eux-mêmes leur enfant à l’école.

Mais l’inflation, qui ralentissait depuis des mois, est repartie à la hausse en juillet, tirée par les prix des logements. Elle s’est établie à 3,2 % sur un an, contre 3,0 % le mois précédent, selon l’indice CPI du département du Travail, et qui fait référence.

Et la consommation est restée très solide en juillet, bien que ce soient surtout les services, et non les biens, qui aient profité de cette bonne santé.