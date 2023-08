Parmi les biens durables, c’est à dire disposant d’une durée de vie d’un minimum de trois ans, la hausse concerne en particulier l’automobile (+5,2 %), la machinerie (+1,3 %) et les ordinateurs et équipements électroniques (+1 %), qui viennent largement compenser les baisses observées dans les matériels électriques (-1,7 %), les métaux (-1,2 %) et l’ameublement (-1,2 %).

(Washington) La production industrielle aux États-Unis est repartie à la hausse au mois de juillet, après deux mois consécutifs de baisse, dépassant les attentes du marché, selon les dernières données publiées mercredi par la Réserve fédérale (Fed).

Agence France-Presse

Sur un mois la progression de la production industrielle est de 1 %, après une baisse de 0,8 % au mois de juin, selon les données mises à jour par la Fed, alors que les analystes prévoyaient une hausse plus modeste, de l’ordre de 0,3 %, selon le consensus publié par briefing.com.

Cette hausse concerne l’ensemble des catégories, mais est particulièrement marquée dans l’industrie automobile et les services d’utilité publique (distribution d’eau ou d’électricité, climatisation).

L’indice global s’établit désormais à 102,9 % de sa moyenne de 2017.

« Nous pensons que la hausse du mois dernier sera rapidement inversée, dans la mesure où le secteur industriel fait face à de multiples et importants défis : baisse de la demande, hausse des taux, resserrement des conditions de crédit, inventaires toujours en phase de déstockage et dollar qui reste fort », a cependant relativisé dans une note le chef économiste pour Oxford Economics, Oren Klachkin.

La hausse est de 1,4 % par rapport à juin pour les produits de consommation, alors que les équipements d’entreprise progressent de 1 %.

Seul marché en recul, la construction est en baisse de 0,2 %, avec un recul de 2,7 % sur un an et une baisse observée sur cinq des six derniers mois.

L’industrie manufacturière est en hausse de 0,5 %, mais la Fed souligne que sur un an cette dernière est en recul de 0,7 %.

Parmi les biens durables, c’est à dire disposant d’une durée de vie d’un minimum de trois ans, la hausse concerne en particulier l’automobile (+5,2 %), la machinerie (+1,3 %) et les ordinateurs et équipements électroniques (+1 %), qui viennent largement compenser les baisses observées dans les matériels électriques (-1,7 %), les métaux (-1,2 %) et l’ameublement (-1,2 %).

Quant au taux d’utilisation des capacités industrielles, il continue de reculer à 77,8 %, ce qui le place à 0,4 point de pourcentage en dessous de la moyenne calculée entre 1972 et 2022.