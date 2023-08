(Ottawa) Les ventes des fabricants ont chuté de 1,7 % en juin dernier au Canada pour s’établir à 71,5 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada explique principalement ce recul par une baisse des ventes dans les sous-secteurs des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques et des machines.

Les ventes ont diminué dans 14 des 21 sous-secteurs, celles du groupe des produits du pétrole et du charbon ayant décliné de 8,3 %.

Les ventes de l’industrie chimique ont chuté de 6,5 %, en raison d’une baisse des ventes de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles. Les ventes de machines ont quant à elles chuté de 5,5 %.

Pendant ce temps, les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 11,4 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis juin 2019, de nombreuses usines de fabrication d’automobiles ayant augmenté leur production et fonctionné à une capacité de production plus élevée.

Les ventes de pièces de véhicules automobiles ont toutefois chuté de 6,8 % en juin après une augmentation importante en mai.

Selon Statistique Canada, les ventes totales en dollars constants ont chuté de 1 % en juin, ce qui indique une baisse du volume de biens vendus.