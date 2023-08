(Ottawa) En juin, les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 2,2 %, tandis que les importations ont reculé de 0,5 %.

La Presse Canadienne

Par conséquent, Statistique Canada signale que le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est élargi, pour passer de 2,7 milliards en mai à 3,7 milliards en juin.

L’agence fédérale signale que les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont diminué de 8 % en juin. Les exportations de machines, de matériel et de pièces industriels, de produits chimiques de base et industriels, de produits agricoles et de la pêche ont aussi diminué.

Statistique Canada rapporte que les importations de produits énergétiques ont fléchi de 13 % en juin, ce qui a représenté une cinquième baisse en 2023.

En juin, les exportations vers les États-Unis, le principal partenaire commercial du Canada, ont fléchi de 1,2 % et les importations ont reculé de 0,7 %. L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est rétréci, pour passer de 7,7 milliards en mai à 7,4 milliards en juin.

Entre-temps, les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont diminué de 5,5 %, tandis que les importations en provenance de ces pays ont légèrement fléchi de 0,1 %, ce qui fait en sorte que le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a augmenté de 10,4 milliards en mai à un sommet inégalé de 11,2 milliards en juin.