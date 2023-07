En excluant les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation dite sous-jacente ralentit elle aussi sur un an, à 4,1 % contre 4,6 %.

(Washington) L’inflation a fortement ralenti en juin aux États-Unis, à 3,0 % sur un an contre 3,8 % le mois précédent, tombant au plus bas depuis mars 2021, selon l’indice PCE, mesure privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), qu’elle veut ramener à 2,0 %.

Agence France-Presse

Sur un mois cependant, la hausse des prix a légèrement accéléré aux États-Unis, à 0,2 % en juin contre 0,1 % en mai, a annoncé vendredi le département du Commerce.

C’est conforme à ce qu’anticipaient les analystes.

En excluant les prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation dite sous-jacente ralentit elle aussi sur un an, à 4,1 % contre 4,6 %, ainsi que sur un mois, à 0,2 % contre 0,1 %, comme attendu.

Bonne nouvelle pour les porte-monnaie des Américains, les prix des produits alimentaires ont baissé de 0,1 % sur un mois. Les prix de l’énergie, en revanche, ont bondi de 0,6 %.

Par ailleurs, les revenus des ménages ont augmenté moins vite en juin qu’en mai, gagnant 0,3 % contre 0,5 % le mois précédent (donnée révisée en hausse). L’augmentation des revenus est, toujours, due à la progression des salaires.

Leurs dépenses ont elles augmenté plus fort, en hausse de 0,5 % en juin contre 0,2 % en mai (révisée en hausse). Parmi les dépenses principales des Américains le mois dernier : des services financiers, des voitures, ou encore leur loyer et les factures.

Une autre mesure de l’inflation, l’indice CPI, qui fait référence et sur laquelle sont notamment indexées les retraites, avait été publiée plus tôt dans le mois. Elle s’est également établie à 3,0 % sur un an, au plus bas, elle aussi, depuis mars 2021, et avait légèrement accéléré sur un mois.

Pour ralentir l’inflation, la Fed relève ses taux directeurs depuis mars 2022. En conséquence, les banques proposent des crédits à des taux plus élevés aux ménages et aux entreprises, moins enclins alors à consommer ou investir, ce qui desserre la pression sur les prix.

La Fed a ainsi procédé mercredi à une 11e hausse, plaçant son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %.