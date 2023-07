Risque de récession

Un voyant rouge clignote ; sa signification ne fait pas l’unanimité

(New York) Depuis un an, un voyant rouge annonçant une récession clignote à Wall Street. Mais certains investisseurs pensent que c’est une fausse alarme et que la Réserve fédérale saura maîtriser l’inflation sans que survienne un profond ralentissement économique.