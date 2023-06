Statistique Canada signale mercredi que les ventes au pays ont augmenté dans huit des neuf sous-secteurs et que ce sont les détaillants de marchandises diverses et les détaillants d’alimentation qui ont affiché les plus fortes hausses, respectivement de 3,3 % et de 1,5 %.

(Ottawa) Les ventes des détaillants canadiens ont été plus fortes que prévu en avril, alimentées par les gains des détaillants de marchandises diverses et des magasins d’alimentation, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les ventes au détail ont augmenté de 1,1 % pour atteindre 65,9 milliards en avril, a précisé l’agence fédérale, qui avait initialement estimé une croissance de 0,2 % pour ce mois.

Statistique Canada a dit s’attendre maintenant à une croissance de 0,5 % des ventes des détaillants pour le mois de mai, tout en avertissant que cette donnée préliminaire sera révisée avant sa publication officielle, dans un mois.

L’économiste Shelly Kaushik, de la Banque de Montréal, a indiqué que le consommateur canadien continuait de faire preuve de résilience.

« Cela dit, la hausse des prix a été à l’origine de la majeure partie de l’augmentation, car les volumes de dépenses ont augmenté à un rythme beaucoup plus lent », a écrit Mme Kaushik dans un rapport.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % en avril.

« La dynamique des dépenses de consommation devrait ralentir au second semestre, car des taux d’intérêt encore plus élevés et une inflation toujours forte continuent de peser sur le pouvoir d’achat », a écrit Mme Kaushik.

La Banque du Canada a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage plus tôt ce mois-ci, pour le porter à 4,75 %, une décision qui a incité les grandes banques du pays à relever leurs taux préférentiels.

La banque centrale a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’inflation semble être plus persistante que prévu et que la ramener à son objectif de 2,0 % sera plus difficile.

Selon Statistique Canada, les ventes des détaillants de marchandises diverses ont augmenté de 3,3 % en avril, tandis que celles des détaillants d’alimentation ont enregistré une hausse de 1,5 %.

Les ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 0,5 % en avril, grâce à une hausse de 3,7 % chez les concessionnaires d’automobiles d’occasion et à une augmentation de 3,5 % chez les détaillants de pièces, de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles.

Les ventes des détaillants de meubles, d’accessoires de maison et d’appareils électroniques et ménagers ont diminué de 1,6 %.

Les ventes au détail de base – qui excluent les stations-service et marchands de combustibles et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – ont augmenté de 1,5 % en avril, a indiqué Statistique Canada.