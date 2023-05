(Ottawa) Les ventes des fabricants ont augmenté de 0,7 % à 72,3 milliards en mars, stimulées par les gains des industries des véhicules automobiles, des produits aérospatiaux et de leurs pièces et de la première transformation des métaux, a indiqué mardi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Cette progression faisait suite à un recul de 3,6 % pour le mois de février.

Les ventes de véhicules automobiles ont grimpé de 8,6 % pour s’établir à 4,7 milliards en mars, après avoir retraité de 11,8 % en février.

Le groupe des produits aérospatiaux et de leurs pièces a vu ses ventes bondir de 18,8 % à 2,1 milliards en mars, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis mars 2020. Les ventes de l’industrie de la première transformation des métaux ont gagné 4,6 % à 6,0 milliards en mars, grâce aux hausses de prix et de volumes.

Les ventes de produits du pétrole et du charbon ont diminué de 2,0 % en raison de plus faibles prix.

Exprimées en dollars constants, les ventes des fabricants ont grimpé de 1,1 % en mars, ce qui signale une hausse du volume de biens vendus au cours du mois.