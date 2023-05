(Ottawa) Les importations de marchandises du Canada ont diminué de 2,9 % au mois de mars dernier tandis que les exportations ont fléchi de 0,7 %.

La Presse Canadienne

Par conséquent, Statistique Canada signale que la balance commerciale de marchandises du Canada avec le monde est passée d’un déficit révisé de 487 millions en février à un surplus de 972 millions en mars.

Les importations de biens de consommation ont le plus diminué en mars au Canada, de 11 %, en grande partie à cause de la chute de 31,8 % des importations de produits pharmaceutiques. Le recul de 5,2 % des importations de matériel et de pièces électroniques et électriques a lui aussi contribué à la diminution.

Quant aux exportations totales de 63,6 milliards en mars, elles ont été à leur niveau plus bas depuis février 2022. Statistique Canada a observé que les exportations de produits énergétiques ont diminué de 5,9 %, alors que les exportations d’aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont augmenté de 30,8 %.