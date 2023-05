Banques américaines

Trois faillites qui pèsent très lourd

Les autorités américaines ont saisi et vendu First Republic Bank lundi. C’est la troisième banque à faire faillite en 2023. Silicon Valley Bank et Signature Bank s’étaient effondrées en mars. Ces trois banques détenaient des actifs totalisant 532 milliards de dollars. C’est plus que les 526 milliards (en dollars d’aujourd’hui) détenus par les 25 banques américaines qui ont fait faillite en 2008, au plus fort de la crise financière.