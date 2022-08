Véhicules électriques

ProEV file à toute allure dans le câblage

L’écosystème québécois du transport électrique va bien plus loin que la construction d’autobus, de camions et de motoneiges. À l’abri des regards, ProEV, qui a vu le jour au Québec, vient d’achever la plus grande usine nord-américaine spécialisée dans la production de composants essentiels : le câblage électrique.