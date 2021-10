(Washington) La confiance des consommateurs américains s’est améliorée en octobre contredisant les attentes des analystes et mettant fin à la dégradation continue des derniers mois en raison de la crainte du variant Delta et des risques d’inflation.

Agence France-Presse

L’indice du Conference Board, publié mardi, a gagné 4 points à 113,8 points alors que les analystes tablaient sur un nouveau repli à 108 points.

« La confiance des consommateurs s’est améliorée en octobre, renversant la tendance à la baisse des trois derniers mois, les inquiétudes sur la propagation du variant Delta se dissipant », a résumé Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board, citée dans un communiqué.

« Alors que les inquiétudes concernant l’inflation à court terme ont atteint un sommet en 13 ans, l’impact sur la confiance a été contenu », a-t-elle ajouté, relevant que la proportion de consommateurs prévoyant d’acheter des maisons, des automobiles et des gros appareils électroménagers a augmenté en octobre.

« C’est le signe que les dépenses de consommation continueront de soutenir la croissance économique au cours des derniers mois de 2021 », a souligné Mme Franco.

De plus, près de la moitié des personnes interrogées (47,6 %) envisagent de prendre des vacances au cours des six prochains mois, la plus forte proportion depuis février 2020, juste avant la propagation de la pandémie aux États-Unis. Ceci illustre également la propension des Américains à consommer.

En septembre, l’indice était tombé à son plus bas niveau depuis février.

Les deux composantes, celle mesurant la confiance dans la situation actuelle et celle mesurant la confiance dans la conjoncture des six prochains mois, ont enregistré une hausse en octobre, mais elles « restent bien en deçà de leurs pics d’avant le (variant) Delta », a commenté Ian Shepherdson, économiste chez Pantheon Macroeconomics.

« Mais il s’agit clairement d’un pas dans la bonne direction, et il est particulièrement gratifiant de voir la confiance s’améliorer dans un contexte de flambée des prix de l’énergie », a-t-il ajouté.

L’économiste note que la COVID-19 reste clairement la préoccupation majeure des consommateurs.

De son côté, Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Oxford Economics, note que l’optimisme concernant l’emploi et les revenus a largement compensé les craintes sur l’inflation.