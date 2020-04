Le coronavirus a ainsi mis fin à une décennie de croissance. Il s’agit de la plus importante baisse depuis le quatrième trimestre 2008 quand les États-Unis s’enfonçaient dans la crise financière.

La COVID-19 met fin à plus d’une décennie de croissance aux États-Unis

(Washington) La pandémie de coronavirus a mis fin à plus de dix années de croissance aux États-Unis, où le PIB a chuté de 4,8 % au 1er trimestre en rythme annuel, la plus forte baisse depuis 2008, selon une estimation préliminaire du département du Commerce publiée mercredi.

Agence France-Presse

« L’ensemble des effets économiques de la pandémie de COVID-19 ne peut pas être quantifié dans l’estimation du PIB pour le premier trimestre de 2020 », avertit le département du Commerce.

Ce n’est en effet qu’à la fin de ce trimestre que la première économie mondiale a été mise à l’arrêt progressivement, face à la progression du virus dans le pays.

Le deuxième trimestre devrait donc connaître une chute bien plus forte.

Le confinement a « entraîné des changements rapides de la demande, car les entreprises et les écoles sont passées au travail à distance ou ont annulé leurs activités et les consommateurs ont annulé, restreint ou réorienté leurs dépenses », relève le département du Commerce.

Les États-Unis ont connu une croissance de 2,3 % en 2019, et le président Donald Trump, qui avait fait de la bonne santé de son économie un argument dans sa course à la réélection, visait 3 % par an.

Cette baisse de 4,8 % est un peu plus forte qu’attendu, les analystes tablaient sur un recul de 4,3 %.

C’est la chute la plus importante depuis le 4e trimestre 2008, alors que les États-Unis s’enfonçaient dans la crise économique. La chute avait alors été de 8,4 %.

L’évolution du PIB en rythme annuel, mesure privilégiée aux États-Unis, compare le PIB à celui du trimestre précédent, et projette l’évolution sur l’année entière.